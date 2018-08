"Guerre" de la coquille Saint-Jacques : Stéphane Travert appelle à "un accord entre pêcheurs français et anglais"

INTERVIEW

La "guerre" de la coquille Saint-Jacques fait rage. Une altercation maritime a eu lieu mardi entre des pêcheurs anglais venus pêcher le fruit de mer très recherché et des pêcheurs français venus défendre ce gisement en attendant de pouvoir reprendre leur activité officiellement le 1er octobre. Un conflit récurrent et pris très au sérieux par le gouvernement. "Je me suis entretenu jeudi soir avec George Eustice, mon homologue britannique. Nous condamnons tous les deux ces actes violents. Nous souhaitons désormais qu'il y ait un accord entre les pêcheurs français et anglais", a déclaré le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert, invité de la matinale de Nikos Aliagas, vendredi sur Europe 1.

Restriction des pêcheurs britanniques. Les pêcheurs des deux pays "se réuniront ensemble la semaine prochaine avec les industriels pour faire en sorte de trouver les bases d'un accord qui permette de retrouver une situation apaisée", a précisé Stéphane Travert. "J'ai demandé à mon homologue, parce que je défend mes pêcheurs et la filière pêche française, de faire en sorte que les pêcheurs britanniques ne viennent pas en-dessous de la ligne Barfleur-Antifer en attendant que nous trouvions une solution", a-t-il ajouté.

Cette ligne marque la démarcation entre les zones de pêche britannique et française. Cela fait plusieurs années que les relations entre pêcheurs français et britanniques de coquilles Saint-Jacques sont tendues, à cause d'un calendrier de pêche différent entre les deux pays. Les pêcheurs français n'ont en effet le droit d'exploiter le mollusque que du 1er octobre au 15 mai pour une exploitation "responsable" avance le site Normandie Fraîcheur Mer alors que la pêche Britanniques n'est, elle, pas réglementée dans le temps.

"Pour les Britanniques, c'est open bar : ils pêchent quand ils veulent, où ils veulent et autant qu'ils veulent", a notamment dénoncé mardi Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie. "On ne veut pas les empêcher de pêcher. Mais qu'ils attendent au moins le 1er octobre pour qu'on partage ça ensemble !", réclame ce responsable, qui avance que 70 bateaux britanniques et irlandais pêchent la coquille au large des côtes françaises.

Cela fait 15 ans que le conflit traîne en longueur. Depuis 2012, les autorités des deux pays étaient parvenues à un accord afin d'apaiser les tensions. Mais cette année, elles ne sont pas parvenues à s'entendre.