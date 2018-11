EXCLUSIF - Découvrez les vidéos de la campagne anti-pollution du gouvernement

A l'image, la photo d'une salle d'attente d'hôpital avec des personnes âgées, et ce slogan écrit comme sur les paquets de cigarettes : "la pollution nuit gravement à nos aînés". Il s’agit là de l’une des vidéos de la campagne anti-pollution concoctée par le gouvernement. Trois d’entre elles ont déjà été diffusées, Europe 1 vous propose de découvrir les autres, qui seront mises en ligne d'ici mercredi.

Alimentation, climat, économie... Plusieurs thèmes ont été choisis. S’agissant de l’alimentation, on voit une jeune femme devant une pomme flétrie.

Idem pour notre climat avec une voiture au milieu d'une inondation ou encore une petite fille, un masque à oxygène sur le visage.

L'objectif : faire réagir les internautes. La campagne du gouvernement sur internet se veut volontairement provocante : "On voulait des images impactantes, moins institutionnelles", confie à Europe 1 la responsable du projet.

L'objectif est clair : faire réagir les internautes et les sensibiliser à l'impact de la pollution sur notre santé, sur notre environnement, mais aussi sur le business des entreprises.

Ces vidéos ne seront diffusées que sur les réseaux sociaux avec les codes du web. Il s’agit donc de vidéos format vertical, une manière de toucher une population plus large, mais aussi plus jeune. Cette réponse n'est pas étrangère à la grogne qui monte sur le carburant, même si le gouvernement jure qu'il n'a pas accéléré sa publication à cause du 17 novembre.