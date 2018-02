Enquête d'Ebdo sur Hulot : "Il fallait publier, je n'ai aucun doute là-dessus"

INTERVIEW

Il a pris les devants. Nicolas Hulot a anticipé la publication vendredi d'une enquête d'Ebdo sur des accusations d'agressions sexuelles à son encontre. Jeudi matin, sur BFMTV, le ministre de la Transition écologique et solidaire a dénoncé une attaque contre son "honneur" et démenti en bloc alors même que le parquet de Saint-Malo a confirmé l'existence d'une plainte pour viol, déposée en juillet 2008, mais classée sans suite, les faits étant prescrits. L'hebdomadaire évoque également un cas de harcèlement, concernant une ancienne collaboratrice qui, toujours dans les colonnes d'Ebdo, dément elle-même les faits.

"Nous sommes journalistes". "Il y a des questions qui se posent. Il fallait publier. Je n'ai aucun doute là-dessus", répond d'emblée Patrick de Saint-Exupéry, cofondateur et directeur de la rédaction d’Ebdo, qui assume clairement la publication de cette enquête. "Nous avons une information recoupée par une source directe et plusieurs témoignages de la famille, à savoir : il y a dix ans, une plainte pour viol a été déposée contre Nicolas Hulot". "Nous sommes journalistes, nous avons une information confirmée. […] C'est le travail du journaliste de dire", plaide-t-il. "Vous pouvez trouver que c'est dérangeant, bien sûr que c'est dérangeant, mais c'est une information", ajoute-t-il.

Elle a porté plainte pour viol, ça n'est pas anodin

"Je ne voulais pas le faire juger". "Ça n'est pas quelque chose d'anodin qu'une femme, dix ans après les faits, aille dans une gendarmerie et porte plainte pour viol contre un homme public", pointe le journaliste. "C'est l'été 1997, cette femme va chez Nicolas Hulot pour des raisons professionnelles et en sort bouleversée. Du jour au lendemain tout change. Elle abandonne son travail, elle reconstruit sa vie. Pendant dix ans, elle va porter ce poids-là et attend la fin de la prescription. Pourquoi ? Elle dit : 'je ne voulais pas le faire juger, je voulais le mettre devant sa conscience'", raconte Patrick de Saint-Exupéry.

Si l'existence d'une plainte ne confirme pas l'existence des faits, Patrick de Saint-Exupéry estime qu'elle suffit a nourrir des interrogations légitimes sur le comportement du ministre. "Combien de personnes ayant eu dans leur vie des relations de séduction se retrouvent avec une plainte pour viol ?", interroge-t-il. "Nous avons décidé de protéger cette source et sa famille, là aussi c'est le rôle du journalisme, mais tout est très clair et très limpide", assure celui qui est également le fondateur de la revue XXI. "On est en train de dire qu'il n'y a pas de preuves, mais elle a porté plainte pour viol, ça n'est pas anodin", conclut-il.

