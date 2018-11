Elections européennes : LREM et le RN au coude-à-coude

La République en marche (LREM) et le Rassemblement national (RN, ex-FN) sont au coude-à-coude, avec selon les hypothèses 19% à 21% d'intentions de vote aux élections européennes de mai 2019, selon un sondage Ifop diffusé dimanche.

Le RN en tête. Créditée de 20% d'intentions de vote, la liste RN gagne 3 points par rapport à une précédente enquête fin août, alors que celle de LREM et du MoDem reste stable, également à 20%, dans l'hypothèse ou Ségolène Royal ne conduirait pas la liste socialiste. Si le scrutin devait se dérouler dimanche, le duo de tête devancerait la liste des Républicains (LR), créditée de 14% (-1), et plus nettement celle de La France insoumise (LFI) en perte de vitesse à 11% (-3), selon cette enquête pour La Lettre de l'Expansion.

Les Patriotes de Florian Philippot ferment la marche. Viennent ensuite la liste EELV conduite par Yannick Jadot (7%, -0,5), devant celles de Debout la France (6,5%) et du Parti socialiste (6%). Les listes du Parti communiste conduite par Ian Brossat (+1), de Générations, et de l'UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde (+0,5%) sont créditées de 3% chacune. La liste UPR de François Asselineau (1,5%, +1), du NPA (1%, -1) et des Patriotes conduite par Florian Philippot (1%) ferment la marche.

Dans l'hypothèse où Ségolène Royal conduirait la liste PS, celle-ci recueille 7,5% d'intentions de vote au lieu de 6%. La liste LREM perd un point à 19%, celle du Rassemblement national en gagne un à 21% et celle des Républicains en perd un à 13%. Enquête réalisée en ligne du 30 au 31 octobre auprès d'un échantillon de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.