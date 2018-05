Edouard Philippe dévoile un panel de mesures pour l'innovation

Un "brevet provisoire" d'un an. Dans cette perspective, le chef du gouvernement a souhaité pouvoir passer plus vite "du labo à la démo" et éviter "tout retard à l'amorçage". Il a ainsi annoncé la création d'un "brevet provisoire" qui demandera "peu de formalités" et sera valable un an, mais aussi d'une "procédure d'opposition" qui permettra à "toute personne de demander à l'INPI (Institut national de la propriété intellectuelle, ndlr) de révoquer un brevet". "Cette procédure protégera les start-up et les PME contre le parasitisme en leur offrant un moyen de défense souple, rapide et pas cher", a argué Edouard Philippe.