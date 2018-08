Démission de Nicolas Hulot : "une décision courageuse" estime Benoît Hamon

"Une décision courageuse", voilà comment Benoît Hamon, fondateur du mouvement Générations, a qualifié mardi la décision de Nicolas Hulot de démissionner du gouvernement.

"Le pouvoir sans précédent de l'argent". Dans un tweet publié sur son compte, l'ancien candidat socialiste à la présidentielle estime aussi que ce départ surprise révèle le "pouvoir sans précédent de l'argent et des lobbys à l'intérieur même du gouvernement qui bloque la transition écologique indispensable".

Je salue la décision courageuse de @N_Hulot qui dévoile la réalité du pouvoir sans précédent de l’argent et des lobbys à l’intérieur même du gouvernement qui bloque la transition écologique indispensable. — Benoît Hamon (@benoithamon) 28 août 2018

Pour le "réveil des consciences". Pour Benoît Hamon, cette démission est "un appel au réveil des consciences global pour engager la transformation de notre modèle de développement".

La démission de @N_Hulot est un appel au réveil des consciences global pour engager la transformation de notre modèle de développement. Changer nos modes de production et de consommation, notre rapport au travail et notre relation au vivant, c’est cela la transition écologique. — Benoît Hamon (@benoithamon) 28 août 2018

"C'est terminé", a annoncé Hulot. Après un an d'atermoiements et faute d'obtenir des avancées suffisantes en matière d'environnement, le ministre de la transition écologique Nicolas Hulot a annoncé mardi qu'il avait pris la décision de quitter le gouvernement. "Ne me voyez aucune ambition politique. C'est terminé", a-t-il annoncé sur France Inter.