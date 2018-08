Alsace : un rapport préfectoral "envisage" une fusion Haut-Rhin/Bas-Rhin

Un rapport du préfet de la région Grand Est sur l'avenir institutionnel de l'Alsace "envisage" une fusion du Haut-Rhin et du Bas-Rhin pour créer un département unique, a-t-on appris vendredi auprès de Matignon. Ce rapport "envisage une option de rapprochement entre les deux départements dans un département unique", a écrit Édouard Philippe dans une lettre adressée aux parlementaires du Grand Est, dont l'AFP a obtenu copie.

"Je souhaite engager un travail portant sur les conditions dans lesquelles pourrait être mise en oeuvre cette démarche", a ajouté le Premier ministre, cette tâche étant confiée à Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur.

Une fusion défendue par de nombreux élus. L'ensemble du rapport sera mis en ligne "la semaine prochaine" sur le site de la préfecture, selon cette dernière. Dans un communiqué commun, les présidents LR des conseils départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry, saluent "une étape décisive pour la renaissance institutionnelle et politique de l'Alsace" tout en plaidant de nouveau pour une "Eurocollectivité d'Alsace" à statut particulier.

La "renaissance de l'Alsace", deux ans après sa fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardennes, est défendue par de nombreux parlementaires, maires, élus, chefs d'entreprise et autonomistes alsaciens. Édouard Philippe précise dans sa lettre que le gouvernement prendra sa décision "en octobre" après un "travail de concertation" mené auprès d'acteurs de la région.