Tomer Sisley sur le plagiat : "Je suis seul responsable de ce que j'ai fait"

"Ce qu'on me reproche d'avoir fait il y a 12 ans, je l'ai fait seul". Tomer Sisley n'a pas tardé à réagir sur son compte Instagram aux propos tenus par le journaliste Yvan Martinet, jeudi matin dans Village médias sur Europe 1.

Seul responsable. "On a co-écrit le spectacle à trois avec Philippe Michelin, Kader Aoun", explique l'acteur dans une courte vidéo. "Les vannes dans le spectacle qui n'ont pas été écrites par l'un de nous trois, c'est moi qui les ai reprises, et personne d'autre !", assume Tomer Sisley. Plus tôt dans la matinée, le journaliste d'Envoyé Spécial Yvan Martinet était l'invité de Philippe Vandel pour évoquer son reportage, "Mauvaise blague chez les humoristes", diffusé jeudi soir à 21h sur France 2, qui s'intéresse à l'affaire de plagiat qui a éclaboussé, fin 2017, plusieurs humoristes, dont Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, et Tomer Sisley.

Kader Aoun, l'homme de l'ombre. Au micro de Philippe Vandel, Yvan Martinet expliquait qu'il avait choisi notamment de s’intéresser à un homme de l’ombre qui fait le lien entre certains accusés et leurs spectacles : Kader Aoun. "C'est l'un des humoristes qui fait la pluie et le beau temps dans ce milieu", révélait-il. "C'est l'un des pionniers de 'l'humour Canal', il a été à l'origine des émissions qui ont fait les grandes heures de Canal + : la série H, c'est lui, le SAV d'Omar et Fred, c'est également lui". "Quand on creuse un peu, on s'aperçoit que Kader Aoun est surnommé 'Scanner Aoun'", expliquait le journaliste. Une accusation qui n'a vraisemblablement pas plus à l'acteur.

"Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage". "J'ai pris le temps de répondre à toutes ses questions au téléphone et je lui ai même envoyé une lettre doublée d'un mail pour lui rappeler tout ce qu'on s'était dit", raconte Tomer Sisley. Et c'est là que les versions diffèrent : "Yvan Martinet raconte le contraire dans son émission !? Il accuse mon co-auteur à tort, c’est un mensonge", s'emporte l'acteur. Avant de conclure : "Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. Apparemment Yvan a plus envie de cracher sur mon co-auteur que de faire son vrai travail".