Les audiences du 13 octobre : "Meurtres en Haute-Savoie" sur France 3 devance "Danse avec les stars" sur TF1

La semaine dernière était un avertissement, et France 3 a mis a menace a exécution ce samedi. La chaîne du service public devance TF1 avec son téléfilm Meurtres en Haute-Savoie, qui a réuni 4,73 millions d'habitués, soit 23,4% du public. France 3 signe donc à nouveau une belle performance et gagne plus de 330.000 téléspectateurs sur une semaine et la diffusion de Crime dans le Lubéron.

M6 troisième. Pas de quoi danser pour TF1 qui pointe donc seconde place du classement de la soirée. L'élimination de Vincent Moscato a été suivie par 4,59 millions de personnes, soit 23,4% de l'audience. La première chaîne d’Europe peut tout de même se consoler, puisque Danse avec les stars est en hausse avec 236.000 téléspectateurs en plus depuis les éliminations d'Anouar Toubali et de Carla Ginola, la semaine dernière. De son côté, M6 est troisième avec la suite de la neuvième saison de NCIS : Los Angeles. La série a été suivie par 1,75 million de fans, soir 8,7% de PDA. Le programme bénéficie d'une hausse notable avec 370.000 personnes en plus depuis la dernière diffusion.

France 5 domine la TNT. Au pied du podium, on retrouve France 2 qui proposait le divertissement Jean-Paul Gaultier fait son show. Animée par Stéphane Bern et Daphné Bürki, la soirée a été suivie par 1,66 million personnes, pour 9,2% du public. Du côté des autres chaînes, c'est France 5 qui rafle la mise avec un nouveau numéro d'Echappées Belles. L'escapade colombienne de Sophie Jovillard a été suivie par 714.000 globe-trotteurs, soit 3,5% du public.