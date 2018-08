Franck Dubosc arrive au mariage du réalisateur de "Camping" en Patrick Chirac

"On attend pas Patrick pour son mariage ?" Franck Dubosc a fait sensation en arrivant au mariage de Fabien Onteniente, le réalisateur de "Camping", à la mairie de Bidart, dans le Sud-Ouest, en arrivant dans une tenue bien connue des fans des trois films.

En slip à la mairie. C'est en slip moulant noir et ballon de plage sous le bras que Franck Dubosc est arrivé à la mairie, sous les applaudissements et les rires des invités, et du principal intéressé.

Sur la vidéo, l'humoriste a malicieusement écrit "On attend pas Patrick pour son mariage ?", en référence à son personnage de Patrick Chirac dans les films "Camping". Franck Dubosc a également posté une photo de la table du repas de mariage sur Instagram. Mais l'histoire ne dit pas s'il avait enfilé une chemise et une cravate entre temps.

Un nouveau film en préparation. Entre 2006 et 2016, les trois films de la série "Camping" ont totalisé 12,5 millions d'entrées dans les salles obscures. Franck Dubosc et Fabien Onteniente sont en train de préparer un film qui devrait sortir début 2019. François-Xavier Demaison, Josiane Balasko et Thierry Lhermitte seront également de la partie dans ce nouveau long métrage qui s'attaque à un autre aspect des vacances, comme le laisse supposer son titre : "All Inclusive".