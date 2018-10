Selon un sondage, Manuel Valls est le moins appréciés des candidats à la mairie de Barcelone

L'ancien Premier ministre français Manuel Valls est le moins apprécié des candidats à la mairie de Barcelone pour les élections municipales de mai, selon un sondage publié jeudi par le journal El Periodico de Catalogne.

Noté 3 sur 10. Ce n'est pas faute d'être connu, 82,3% des personnes interrogées savent qui il est. Mais il n'obtient qu'une note de 3 sur 10, derrière les autres candidats comme la maire sortante Ada Colau (4,8/10) et surtout le favori Ernest Maragall (5,5/10), candidat du parti indépendantiste ERC (gauche républicaine catalane). Ernest Maragall est le frère du très populaire maire de Barcelone lors des Jeux olympiques de 1992, Pasqual Maragall, qui a abandonné la politique pour des raisons de santé.

Troisième derrière ERC et Ciudadanos. Selon cette enquête réalisée auprès de 802 personnes du 2 au 4 octobre, ERC remporterait les élections municipales avec dix à onze conseillers, et le parti anti-indépendantiste Ciudadanos, qui soutient la candidature de Manuel Valls, n'arriverait qu'en troisième position avec sept conseillers, sur un total de sept candidats. Manuel Valls, élevé à Paris par un père catalan et une mère italo-suisse et naturalisé français à 20 ans, s'est engagé de l'autre côté des Pyrénées après l'échec de ses ambitions présidentielles en France en 2017.