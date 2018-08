Sanctions américaines : Erdogan demande le gel des avoirs en Turquie de ministres américains

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé samedi le gel en Turquie des avoirs des ministres américains de la Justice et de l'Intérieur, répliquant à des sanctions similaires prises par Washington en lien avec la détention d'un pasteur américain, Andrew Brunson.

"Nous ne voulons pas être partie de jeux perdant-perdant". "Jusqu'à hier soir nous sommes restés patients. Aujourd'hui j'en donne l'instruction : nous gèlerons les avoirs en Turquie des ministres américains de la Justice et de l'Intérieur, s'ils en ont", a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d'un discours télévisé à Ankara.

"Nous ne voulons pas être partie de jeux perdant-perdant. Déplacer une dispute politique et judiciaire sur le terrain économique nuit aux deux pays", a-t-il néanmoins tempéré. Les tensions déjà vives entre les deux pays, alliés au sein de l'Otan, ont atteint un nouveau palier cette semaine, en raison de la détention en Turquie d'un pasteur américain accusé d'activités "terroristes" et d'espionnage.

Une réponse aux sanctions de Washington. Washington a imposé dès mercredi soir des sanctions contre les ministres turcs de l'Intérieur et de la Justice, pour leur rôle présumé dans cette affaire. Assurant que la Turquie ne céderait pas à ces menaces, Ankara avait immédiatement juré de répliquer, mais n'avait rien annoncé jusqu'à samedi, appelant plutôt au dialogue.

C'est également la première fois que Recep Tayyip Erdogan s'exprimait sur les sanctions, qui, selon lui, ne "conviennent pas à une coopération stratégique". Les sanctions américaines "sont très irrespectueuses de la Turquie", a-t-il poursuivi, s'exprimant devant des membres de son parti à Ankara.

La libération du pasteur, une priorité pour Washington. "La Turquie est un État de droit", a également martelé le président turc, qui affirme toujours ne pas pouvoir intervenir dans le procès du pasteur américain. "Ceux qui pensent pouvoir faire reculer la Turquie avec un langage menaçant et des sanctions absurdes ne connaissent pas ce pays", a-t-il ajouté. Washington a fait de la libération du pasteur Andrew Brunson une priorité et haussé le ton la semaine dernière après le placement du pasteur en résidence surveillée après un an et demi de détention.