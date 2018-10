L'Arabie saoudite d'accord pour une enquête "approfondie" sur la disparition de Khashoggi

Les autorités de Ryad sont d'accord sur la nécessité d'une enquête "approfondie" à propos de la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a déclaré mardi une porte-parole américaine qui accompagne le secrétaire d'État Mike Pompeo en Arabie saoudite. Elle a fait cette déclaration après une rencontre entre Mike Pompeo et son homologue saoudien Adel al-Jubeir. Ils sont d'accord sur "l'importance d'une enquête approfondie, transparente" et dans un délai raisonnable, a dit la porte-parole américaine Heather Nauert.

"Nous faisons face aux défis ensemble". Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a de son côté rappelé que Ryad et Washington étaient "des alliés forts et anciens" sur fond de tensions après la disparition du journaliste et dissident saoudien Jamal Khashoggi. "Nous faisons face aux défis ensemble, que ce soit dans le passé, aujourd'hui ou demain", a ajouté le prince Mohammed ben Salmane, selon des journalistes ayant assisté à l'arrivée de Mike Pompeo au palais royal saoudien.

Selon des responsables turcs, Jamal Khashoggi, qui collaborait notamment avec le quotidien américain Washington Post, a été tué au consulat par des agents saoudiens venus spécialement de Ryad. Les autorités saoudiennes ont jusqu'ici démenti avec fermeté.