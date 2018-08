ONU : l'ex-présidente chilienne Bachelet nommée aux droits de l'homme

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a nommé l'ancienne présidente du Chili Michelle Bachelet à la tête du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, a annoncé un communiqué de l'ONU. Antonio Guterres a informé de son choix l'Assemblée générale, qui doit maintenant voter pour confirmer cette nomination, a ajouté un communiqué du porte-parole des Nations unies.

Un prédécesseur controversé. En qualifiant de "raciste" le Premier ministre hongrois Viktor Orban et de "dangereux" le président américain Donald Trump, son prédécesseur au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a souvent provoqué la controverse, perdant ainsi le soutien de plusieurs pays influents. Cela l'a poussé à ne pas solliciter de second mandat.

"Le silence ne vous assure aucun respect", avait estimé la semaine dernière auprès de journalistes celui qui doit quitter ses fonctions le 31 août, ajoutant qu'il donnerait comme conseils à son successeur d'"être juste et de ne pas faire de discrimination envers un quelconque pays", et "d'être prêt à ferrailler".

Bachelet, première directrice d'ONU Femmes. À 66 ans, Michelle Bachelet fait partie des femmes politiques les plus puissantes au monde. Elle a été la première directrice d'ONU Femmes, l'agence des Nations unies promouvant l'égalité entre femmes et hommes, à sa création, en 2010. Fille d'un général opposé au régime d'Augusto Pinochet, elle a été détenue et torturée par la police politique du dictateur en 1975.