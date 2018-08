Face au tollé, Airbnb retire son offre d'une nuit sur la Grande Muraille

Une opération de communication tuée dans l’œuf : Airbnb voulait faire sensation en proposant, dans le cadre d'un jeu-concours, une nuit sur la Grande Muraille, mais face au tollé suscité en Chine et aux craintes d'une dégradation du site, la plateforme de location a fait marche arrière.

Un concours "qui endommagera des vestiges ancestraux". Dès son lancement la semaine dernière par Airbnb, le concours "Une nuit sur la Grande Muraille" a suscité des réactions indignées sur les réseaux sociaux chinois, les internautes fustigeant "un coup de pub" au détriment de l'antique monument national. "Peu importe leur présentation, cela reste un concours d'une firme privée qui endommagera des vestiges ancestraux", fulminait un usager de la plateforme de microblogs Weibo.

2,600 years of history. 13,000 miles long, and one of the 7 wonders of the world.



Enter for the once-in-a-lifetime chance to spend a #NightAt the Great Wall: https://t.co/dmJYjti2lWpic.twitter.com/MakccVNqLP