La famille de Prince demande à Trump de ne plus utiliser sa musique

La famille de Prince a demandé à Donald Trump de ne plus diffuser la musique du chanteur défunt lors de ses réunions publiques, comme cela s'est produit à plusieurs reprises, même si la loi ne l'y oblige pas.

Arrêter immédiatement toute autorisation. "Les héritiers de Prince n'ont jamais donné leur permission au président Trump ou à la Maison-Blanche d'utiliser des chansons de Prince et ont demandé qu'ils arrêtent immédiatement toute utilisation", a tweeté Omarr Baker, demi-frère de Prince Rogers Nelson, son vrai nom. De son côté, le comité de campagne de Donald Trump n'a pas donné suite.



“The Prince Estate has never given permission to President Trump or The White House to use Prince’s songs and have requested that they cease all use immediately.”