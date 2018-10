Indonésie : séisme de magnitude 6 au large des îles de Java et de Bali

Un séisme de magnitude 6 s'est produit à une faible profondeur au large des côtes des îles indonésiennes de Java et de Bali, a annoncé mercredi l'Institut américain de géophysique (USGS).

Le séisme n'a pas déclenché de tsunami. Aucune victime ou dégât n'a été signalé dans l'immédiat, selon l'agence géophysique indonésienne mais la secousse a poussé des gens paniqués à fuir leur domicile en pleine nuit. "Le séisme n'a pas déclenché de tsunami, c'est certain", a affirmé un responsable de l'agence indonésienne, Dwikorita Karnawati.

Le tremblement de terre s'est produit à 20h44 (heure française) au nord-est de la pointe orientale de Java à une profondeur de 10,3 km selon l'USGS. Il intervient moins de deux semaines après un séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île indonésienne des Célèbes, y faisant quelque 2.000 morts

Les 29 juillet et 5 août, plus de 550 personnes ont été tuées et 1.500 blessées dans deux tremblements de terre qui ont frappé l'île indonésienne de Lombok, à l'est de Bali.

L'Indonésie, une zone de forte activité sismique. L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne) se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique.