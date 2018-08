Elections partielles : Trump et les républicains sauvent l'honneur de justesse dans l'Ohio

Donald Trump en tête, les républicains américains se sont lourdement mobilisés pour conserver une circonscription ancrée à droite depuis des décennies, proclamant finalement victoire dans un scrutin de l'Ohio. Le résultat est pourtant si serré qu'il est perçu comme un signal très encourageant pour les démocrates avant les législatives.

50,2% des voix pour Troy Balderson. Après le dépouillement des urnes dans l'Ohio, le républicain Troy Balderson menait 50,2% contre 49,3% pour le démocrate Danny O'Connor dans cette course pour un siège à la Chambre des représentants à Washington, selon les autorités locales dans la nuit de mardi à mercredi. Mais le vainqueur n'avait pas été désigné officiellement, plusieurs milliers de votes par correspondance et bulletins provisoires restant à dépouiller.

Trump s'attribue la victoire. Peu importe, le bouillant président n'a pas attendu l'annonce officielle pour féliciter Troy Balderson tout en s'attribuant sa nette remontée après des sondages inquiétants. Donald Trump avait fait le déplacement samedi pour appuyer son candidat et multipliait depuis les tweets de soutien. Son vice-président Mike Pence, deux de ses fils, Eric et Donald Jr., s'étaient fendus de leurs propres messages mardi. "Après mon discours samedi soir, il y a eu un gros retournement positif. Maintenant Troy remporte une grande victoire à une époque difficile de l'année pour les élections", s'est-il réjoui sur Twitter.

When I decided to go to Ohio for Troy Balderson, he was down in early voting 64 to 36. That was not good. After my speech on Saturday night, there was a big turn for the better. Now Troy wins a great victory during a very tough time of the year for voting. He will win BIG in Nov.