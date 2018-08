Brexit : risque élevé d'une absence d'accord, selon la Banque d'Angleterre

Le risque d'une absence d'accord sur le Brexit est "inconfortablement élevé" et "indésirable", même si un tel scénario reste "improbable", a prévenu vendredi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney.

Le système financier est "prêt". "La possibilité d'une absence d'accord est inconfortablement élevée à ce stade", a-t-il déclaré sur BBC Radio 4. "C'est hautement indésirable" mais "encore improbable", selon lui, ajoutant que le système financier britannique était "prêt" à une telle éventualité. C'est "une possibilité relativement improbable, mais c'est une possibilité", a précisé Mark Carney, qui doit quitter son poste à l'été 2019, peu après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne fin mars 2019.

Vers un Brexit dur. Alors que les négociations patinent entre Londres et Bruxelles et que l'échéance de fin octobre pour parvenir à un accord de sortie se rapproche, la perspective d'un Brexit dur est évoquée de plus en plus ouvertement, ce qui effraie les milieux d'affaires.

Réunion de travail entre Macron et May. Le président français Emmanuel Macron et la Première ministre britannique Theresa May devaient s'entretenir du Brexit vendredi lors d'une réunion de travail au fort de Brégançon, dans le cadre d'une offensive diplomatique lancée par Londres pour plaider sa cause auprès des grandes capitales européennes. L'absence d'accord de divorce, et de période de transition à l'issue du Brexit, entraînerait "des perturbations dans le commerce tel que nous le connaissons et, en conséquence, une perturbation à un certain niveau d'activité économique, des prix plus élevés pour un certain temps", a prévenu le gouverneur de la Banque d'Angleterre.