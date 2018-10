Alain Goma, l'otage français au Yémen, a été libéré

Le navigateur français Alain Goma, retenu depuis plus de quatre mois et demi au Yémen par les rebelles houthis, a été libéré mardi, a annoncé l'Élysée. Emmanuel Macron a félicité dans un communiqué "tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement", en particulier les autorités d'Oman pour "leur engagement décisif", et celles d'Arabie saoudite.

Arrêté après une escale. Le navigateur, un ancien agent commercial originaire de Béziers, dans l'Hérault, a été arrêté le 3 juin alors qu'il rejoignait le port d'Hodeida, cible d'une offensive militaire dans l'ouest du Yémen, à bord de son voilier, le "Jehol 2", pour se réapprovisionner en eau. Il était depuis détenu par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent Hodeida ainsi que la capitale Sanaa, où il avait été transféré. Détenu dans une prison de la capitale, Alain Goma avait pu joindre deux fois sa famille par téléphone, le 8 août et le 4 septembre, et avait reçu en juillet la visite de l'ambassadeur de France.