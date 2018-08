Allemagne : deux hommes fuient leur maison de retraite pour assister à un festival de metal

Panique, vendredi dernier dans une maison de retraite du nord de l'Allemagne. Deux pensionnaires manquent à l'appel : le personnel décide d'en avertir la police locale. Celle-ci finit par retrouver les deux hommes aux alentours de 3 heures du matin… en train d'assister à un festival de heaby metal, rapporte le journal Deutsche Welle.

Un duo "désorienté et hébété". Selon la police, le duo était "désorienté et hébété" lors de son interpellation à la fin du dernier concert de la journée, au Wacken Open Air Festival, l'un des plus importants du monde avec 75.000 billets vendus cette année. Si l'incertitude demeure sur leur volonté ou non de sciemment assister à la manifestation, "ils l'ont bien appréciée", a assuré la porte-parole de la police, Merle Neufeld.