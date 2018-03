Val-d'Oise : une adolescente enlevée, un membre de sa famille soupçonné

Une adolescente d'origine sri-lankaise a été enlevée la semaine dernière dans le Val-d'Oise et un parent éloigné, qui voulait l'épouser, contre son gré, est soupçonné, ont indiqué lundi des sources proches de l'enquête.

"Menaces". La jeune fille de 17 ans a été enlevée le 20 mars à Goussainville, alors qu'elle se rendait au lycée, ont précisé ces sources, confirmant une information du Parisien. Selon des témoins, elle a été embarquée de force dans une voiture par trois personnes. Sa famille est sans nouvelles depuis. Parmi les suspects, les enquêteurs recherchent "le beau-frère d'un oncle de la jeune fille", a ajouté une de ces sources. Il avait fait part de "sa volonté de l'épouser", et était allé "jusqu'à proférer des menaces".

Agression à la machette et au sabre. Le suspect, lui aussi membre de la communauté sri-lankaise, est connu pour des faits de violences et est soupçonné dans une autre affaire: l'agression avec une machette et un sabre d'un homme dans un restaurant parisien début mars, a précisé une autre source. Une enquête pour "enlèvement et séquestration en bande organisée" a été ouverte et confiée à la police judiciaire de Versailles, a indiqué le parquet de Pontoise.