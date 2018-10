Un yacht de 42 mètres en feu dans le port de Golfe-Juan

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi sur un yacht de 42 mètres à Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, nécessitant l'intervention de nombreux sapeurs-pompiers du département, ont indiqué ces derniers précisant que le feu n'était pas encore maîtrisé samedi en début d'après-midi. L'incendie s'est déclaré sur le navire, vers 3 heures du matin, à Golfe-Juan, dans le port Camille-Rayon, ont précisé les services de secours, confirmant une information de Nice-Matin.

Les yachts voisins éloignés. Le navire en feu a été maintenu à quai mais les yachts voisins ont été éloignés pour éviter la propagation de l'incendie, a précisé le maître du port principal de Golfe-Juan, ajoutant que des barrages flottants anti-pollution ont été déployés à titre préventif. En milieu de matinée, deux pompiers en intervention à bord du navire ont été légèrement blessés et souffrent de bourdonnements aux oreilles après qu'une explosion se soit produite.

Un yacht de 45 mètres prend feu sur le port de Vallauris-Golfe-Juan https://t.co/wDyl0rTFPHpic.twitter.com/HBo3nnqLwD — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) 13 octobre 2018

Un navire proposé à la location. Au moment où l'incendie s'est déclaré, deux marins se trouvaient à bord et ont pu quitter le navire sans dommages, indiquent les services portuaires. Le navire, le Lalibela, est un yacht de 42 mètres construit en 1972 et rénové en 2013. Ce charter est proposé à la location et bat pavillon maltais.