Un homme tué par balles à Aix-en-Provence dans un possible règlement de comptes

Un homme a été tué et un autre blessé par balles mercredi matin à Aix-en-Provence, près d'un établissement universitaire, dans un possible règlement de comptes, ont indiqué plusieurs sources concordantes. Les deux victimes, qui circulaient a priori à pied, ont été la cible de tireurs en voiture, vers 9h, avenue du club hippique, à proximité du cours Diderot, un établissement qui accueille plusieurs prépas et des étudiants en BTS.

Les tireurs ont pris la fuite. Les tireurs ont aussitôt pris la fuite, a précisé le procureur d'Aix-en-Provence Achille Kiriakides, en refusant de s'avancer encore sur la piste du règlement de comptes. Le type d'armes utilisé et le profil des victimes n'étaient pas encore précisés en milieu de matinée mercredi.

Une voiture retrouvée calcinée. Une voiture a ensuite été retrouvée calcinée dans le secteur d'Aix-les-Milles, même si le lien avec cet homicide n'a pas encore été établi avec certitude, a précisé une source proche de l'enquête. Depuis le début de l'année, 18 personnes ont été tuées dans des règlements de comptes dans les Bouches-du-Rhône, selon les chiffres de la Préfecture de police à Marseille, contre 14 morts sur l'ensemble de 2017.