Puy-de-Dôme : trois morts dans le crash d'un avion de tourisme

Un homme et deux femmes ont été tués lundi à la mi-journée dans le crash de leur avion de tourisme, à Mazoires, dans le Puy-de-Dôme, ont indiqué les pompiers. "L'accident s'est produit vers 12h30. L'avion s'est écrasé et s'est disloqué au sol sans prendre feu", ont-ils ajouté, en confirmant une information du quotidien régional La Montagne. Les circonstances du drame restaient encore indéterminées en milieu d'après-midi, selon la même source. L'identité des victimes et le plan de vol de l'appareil n'ont pas été précisés.

Le site du crash, à 800 mètres d'altitude, a été sécurisé, pour permettre le travail des gendarmes des transports aériens (GTA) d'Aulnat et de Lyon ainsi que ceux de l'identification criminelle, qui ont été aussitôt dépêchés sur place, selon le journal. La période estivale a déjà vu plusieurs accidents impliquant des avions de tourisme.

D'autres accidents d'avions en juillet. Le 28 juillet, le pilote et l'un des trois passagers d'un petit avion ont été tués lors d'un baptême de l'air à l'aérodrome de Belval, dans les Ardennes. Deux personnes étaient décédées le 17 juillet dans le crash de leur avion en Haute-Corse. La veille, deux autres personnes avaient été tuées aux Mureaux, dans les Yvelines. Elles n'ont pas eu la chance des passagers de l'avion de tourisme qui s'est encastré vendredi dernier dans la façade d'une entreprise de Décines, près de Lyon: les deux passagers s'en étaient tirés avec des blessures légères.