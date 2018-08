Paris : des munitions de la Seconde Guerre mondiale découvertes à l'Opéra Garnier

C'est une étonnante découverte. Des ouvriers ont trouvé lundi des munitions datant de la Seconde Guerre mondiale sur un chantier de restauration de l'Opéra Garnier à Paris. Les munitions étaient sous des dalles, précise France Bleu.

Une trentaine de cartouches et deux chargeurs. C'est vers 15 heures que les ouvriers qui travaillaient à la rénovation des bâtiments situés Rue Scribe sont tombés sur une trentaine de cartouches de la marque Mauser P181, ainsi que deux chargeurs. L'entreprise Mauser Waffenfabrik, plus connue sous le nom de Mauser, est une firme allemande de fabrication d'armes. Selon France Bleu, "les objets ont probablement été détenus par l'occupant dans les années 1940". Après leur découverte, les ouvriers sont allés remettre les munitions et les chargeurs à la police.