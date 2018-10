Karim Benzema impliqué dans une tentative d’enlèvement ?

Une nouvelle affaire Karim Benzema ? Selon les informations de Mediapart, un agent qui travaillait pour le joueur a porté plainte le 8 octobre dernier pour tentative d’enlèvement et de séquestration. Cet homme, Léo D’Souza, accuse un proche de l’attaquant du Real Madrid d’avoir tenté de le kidnapper. La raison : un litige portant sur un transfert d’argent liquide depuis le Maroc. Une enquête préliminaire pour "tentative d’extorsion" a été ouverte, confirme une source proche du dossier à Europe 1.

50.000 euros en liquide. A l’origine de cette affaire : un litige financier entre Léo D’Souza et le clan Benzema. Léo D’Souza, dépeint par Mediapart comme "l’un de ces intermédiaires qui grenouillent dans le foot", est chargé en juillet de récupérer 50.000 euros en liquide d’un "sponsor" au Maroc et de les ramener en Europe. Sauf que, sur le chemin du retour, cet intermédiaire se fait saisir la somme par les douaniers. Le clan Benzema est alors convaincu que Léo D’Souza a gardé l’argent.

Un van noir et des proches de Benzema. Depuis cette date, les relations entre l’intermédiaire et Karim Benzema se font plus distantes, jusqu’à la soirée du 7 octobre. Ce dimanche soir, alors que le PSG affronte Lyon (5-0), Léo D’Souza a rendez-vous avec un ami du joueur dans un bar à chicha du 13ème arrondissement de Paris. Alors que Léo D'Souza fume une cigarette, un ami d’enfance de Karim Benzema sort d’un van noir. "Monte dans le van !", lui aurait-t-il dit, tout en lui tirant la manche. D’Souza refuse et se fait alors frapper par l’ami du joueur. Les serveurs et le patron, alertés par la scène, sortent du bar et demandent aux proches supposés de Benzema de quitter les lieux.

Le joueur pas présent sur les lieux. L’attaquant du Real, lui, n’était pas présent au moment des faits, selon les premières investigations des enquêteurs. Mais il était cependant bel et bien à Paris ce soir-là. Ainsi, deux amis de Benzema, présents dans ce fameux van noir, sont ensuite retournés dans l’hôtel où logeait le joueur pour s’entretenir avec lui. Que se sont-ils dit ? L’enquête, confiée au troisième district de la police judiciaire de Paris, devra le déterminer.