Isère : un mort et une blessée grave dans une avalanche

Un Allemand de 25 ans est mort dimanche et une canadienne a été grièvement blessée par une avalanche dans le secteur de Chamechaude, en Isère, rapporte France Bleu. Il pratiquait le ski de randonnée en hors-piste dans un groupe de quatre étudiants lorsque l'avalanche s'est déclenchée près du sommet de la face ouest de Chamechaude, le sommet culminant de la Chartreuse (2.082 m), en fin de matinée. Les deux français qui complétaient partie du groupe et ont donné l'alerte sont indemnes physiquement mais choqués et ont été vus par un psychiatre.

Une blessée évacuée en traîneau. Deux des quatre skieurs ont été emportés par une coulée de 50 mètres de large sur 100 mètres de long, a indiqué la CRS Alpes. La victime aurait percuté les paravalanches, des barrières servant à retenir les coulées de neige, ou un rocher, sans être ensevelie. Les secours ont procédé à un massage cardiaque mais le skieur est mort sur place. La deuxième personne emportée, une skieuse canadienne qui n'a pas non plus été ensevelie, est grièvement blessée au dos. Elle a été évacuée sur un traîneau, l'hélicoptère ne pouvant accéder à la zone de l'accident à cause des nuages. Elle a été hospitalisée au CHU de Grenoble.

Un randonneur mort après une chute. La CRS Alpes est en charge de l'enquête sur les circonstances de l'accident, intervenu sur les pentes sommitales raides après plusieurs jours de nouvelles chutes de neige et notamment de neige humide qui a alourdi le manteau. Le risque avalanche était de 3 sur une échelle de 5. Par ailleurs, les secouristes ont été appelés pour une chute d'un randonneur à pied dans un canyon, toujours en Chartreuse dans le secteur de l'Infernet, alertés par la personne qui l'accompagnait. L'homme de 47 ans a été retrouvé mort.