Essonne : des policiers parviennent à récupérer un enfant en escaladant un balcon

Samedi, deux policiers sont intervenus pour porter secours à un jeune garçon d'environ 3 ans, qui menaçait de tomber du deuxième étage d'un immeuble, à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, rapporte Le Parisien.

La vaisselle jetée par-dessus bord. À ce moment, l'enfant se trouve seul sur le balcon de l'appartement de ses parents, tandis que son père - travailleur de nuit - est endormi. Les voisins sont d'abord alertés par le fait qu'il jette de la vaisselle par-dessus la balustrade, puis parce qu'il commence à se hisser sur une chaise poussée contre la rambarde. "On lui a hurlé de descendre et heureusement, il l'a fait, et est retourné chercher de la vaisselle à jeter", racontent-ils au Parisien.

Une opération sans équipement. Quand les secours arrivent sur place, le garçonnet est à nouveau juché sur sa chaise, et menace de tomber. "La moitié de son corps était alors dans le vide", expliquent les policiers, qui parviennent à rejoindre le balcon d'une voisine situé au premier étage. Sans équipement, les deux policiers sont tout de même parvenus à grimper sur la fine barre métallique du garde-fou, et à se hisser à la force des bras jusqu'au balcon du deuxième étage.

Le petit garçon a été récupéré sain et sauf.