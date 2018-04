Alpes : une avalanche fait un mort et trois blessés

Une avalanche qui s'est déclenchée lundi entre 2.300 et 2.400 mètres d'altitude dans le massif des Aiguilles rouges (Alpes du Nord), a fait un mort et trois blessés, selon les informations de BFMTV confirmées par Europe 1. Les secours sont toujours sur place.

Un risque accru d'avalanches dans la zone. Météo-France a émis un bulletin de vigilance spécial pour les Alpes vendredi, publié sur la page Facebook de l'office de tourisme de Vallorcine, la ville la plus proche du secteur de l'incident. Le prévisionniste prévient que "le manteau neigeux est très atypique pour la saison". "En conséquence, les risques d'avalanche restent au moins marqués (de niveau 3) samedi et dimanche dans les massifs des Hautes-Alpes, de l'Isère, de Savoie et de Haute-Savoie".

Une personne disparue. Selon les informations de Franceinfo citant la gendarmerie, la personne morte serait un guide de haute montagne de la vallée de Chamonix. Une personne serait également toujours disparue tandis que les trois blessés ont été évacués vers l'hôpital.