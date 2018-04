Europe midi - 03/04/18

Europe Midi avec Maxime Switek, c’est trois quarts d’heure pour faire le tour de l’actu. A 12h30, un journal complet pendant lequel on prend le temps de décortiquer les principaux sujets du jour avec nos reporters, nos correspondants en région et nos invités. Et à 13h, le débat d’Europe Midi : une question, deux invités, pour avoir toutes les clés pour trancher.

13h05-13h15 : le débat Le vrai / faux de la grève à la SNCF - Marc Fressoz, journaliste pour le site « Contexte.com », spécialiste du transport ferroviaire, auteur de « FGV Faillite à grande vitesse » (Cherche Midi 2011) - Dominique Andolfatto, Professeur en science politique à l’Université de Bourgogne, membre de l’association de recherche sur les chemins de fer FERINTER, co-auteur d’un livre à paraître en septembre 2018 : « La compétitivité des chemins de fer et des cheminots » aux Éditions universitaires de Dijon (EUD)