Circuits courts - Plus d’autonomie pour les salariés : le pari de l’holacratie - 21/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Plus d’autonomie pour les salariés : le pari de l’holacratie Grand Témoin 1 : Fabien Touquet, directeur du magasin « Mr Bricolage » d’Auch, qui expérimente depuis 5 mois l’holacratie Grand Témoin 2 : Bernard-Marie Chiquet, spécialiste de l’holacratie, fondateur d’un Institut de recherche sur les nouveaux modes de gouvernance, co-auteur de la BD "Une nouvelle technique manageriale : l’holacracy" Reportage dans le magasin « Mr Bricolage » d’Auch qui expérimente l’holacratie / Benjamin Peter Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Marius Hamelot, jeune étudiant en architecture et créateur du « Pavé », premier revêtement sol 100% recyclé et recyclable Coup de Main : Sébastien Delva, éleveur laitier dans le Nord qui a fait un don de 3 000 litres de lait aux Restos du Cœur dans le cadre du Milk Pint Challenge