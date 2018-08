Circuits courts - Être utile plutôt qu’avoir un gros salaire : une nouvelle génération d’entrepreneurs - 08/08/2018 (rediffusion)

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Être utile plutôt qu’avoir un gros salaire : une nouvelle génération d’entrepreneurs

Grand Témoin 1 : Béatrice Gherara, cofondatrice de Kokoroé, start up de formation en ligne

Grand Témoin 2 : Emilie Vidaud, journaliste économique et auteur de « Social Calling » (Fayard – 2 novembre 2017)



Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Guillaume Holzer, Co Fondateur Coral Guardian

Coup de Main : Nicolas Goudy, président et fondateur d’Hacktiv, plateforme web qui propose des missions associatives ponctuelles dans son quartier