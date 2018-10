Les magasins Monoprix pourront rester ouverts après 21 heures à Paris et dans les ZTI

Pour répondre aux injonctions du tribunal de Paris, les magasins Monoprix ont augmenté les compensations pour les salariés afin que les boutiques puissent rester ouvertes après 21 heures à Paris et en "zone touristique internationale" (ZTI), révèle France Inter samedi.

De meilleures conditions de rémunération. En septembre dernier, la cour d'appel de Paris a enjoint les magasins parisiens Monoprix à fermer au plus tard à 21 heures, sous peine d'être contraints de payer une astreinte de 30.000 euros par infraction. Le tribunal avait estimé que les compensations offertes aux salariés travaillant jusqu'à minuit n'étaient pas suffisantes.

Monoprix s'est donc engagé à majorer de 5 à 15% les heures travaillées après 21 heures par les personnels de caisse et à rembourser les frais de taxi ou de VTC des salariés ne pouvant rentrer chez eux par les transports en commun, selon l'accord signé entre la direction et les syndicats CFDT et CFE-CGC.

Des primes doublées. Par ailleurs, les primes de fermeture vont passer de 20 à 25 euros pour les cadres et le montant de la prise en charge des frais de garde pour les salariés ayant des enfants sera doublé, passant de 500 à 1.000 euros par an, précise France Inter. Ces nouvelles dispositions seront valables pour les salariés de magasins parisiens et les cinq boutiques se trouvant dans les "zones touristiques internationales".