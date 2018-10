Mylène Farmer : succès de son nouvel album, disque de platine en huit jours

En moins de dix jours, Mylène Farmer a obtenu un disque de platine en écoulant plus de 100.000 exemplaires de son onzième album Désobéissance, meilleur démarrage de l'année pour un artiste avec un nouvel album et deuxième, tout types confondus, après Les Enfoirés.

Elle n'avait plus sorti d'album depuis 2015. "En 8 jours, Désobéissance, le nouvel album de Mylène Farmer est Disque de Platine", s'est félicité sur Twitter #NP, la société de management d'artistes créée l'an passé par Pascal Nègre. "Le nouveau single de l'album est Désobeissance, le morceau le plus streamé et téléchargé", ajoute-t-elle.

En 8 jours, #Désobéissance le nouvel album de #MylèneFarmer est Disque de Platine. pic.twitter.com/HLbdMpUQ7w — Hashtag NP (@HashtagNP) 8 octobre 2018

Sorti le 28 septembre, le nouvel opus de la chanteuse de 57 ans s'est écoulé à plus de 90.000 exemplaires (en CD, téléchargement et streaming) lors de sa première semaine, selon le Snep (Syndicat national de l'édition phonographique). L'album des Enfoirés s'était lui vendu autour de 129.000 exemplaires lors de sa première semaine.

Une performance pour Mylène Farmer, artiste incontournable de la scène française, qui n'avait pas sorti d'album depuis 2015, avec Interstellaires.

Six dates prévues à Paris en juin. Révélée au milieu des années 80 avec ses clips sulfureux et des chansons comme Sans contrefaçon ou Pourvu qu'elles soient douces, la star n'est pas remontée sur scène depuis sa tournée Timeless en 2013.

Elle tourne cette semaine un clip avec le réalisateur Bruno Aveillan qui avait déjà mis en scène son duo avec Sting dans Stolen Car et aussi Degeneration en 2008.

Mylène Farmer reviendra sur scène en juin pour six dates à Paris La Défense Arena, pouvant accueillir jusqu'à 40.000 personnes. Les premiers billets seront en vente samedi 10h sur un site internet "ad hoc", avant d'être dans les points de vente habituels deux jours plus tard.