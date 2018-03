Louise Bourgoin bientôt dans une série sur le "monde hospitalier"

INTERVIEW

Elle en est à son 18e film et à sa troisième comédie. Louise Bourgoin revient en salles le 28 mars avec Les dents, pipi et au lit. L'actrice était l'invitée de la matinale d'Europe 1 pour présenter son nouveau film et en aussi profité pour parler de sa future série Hippocrate, dans laquelle elle campera une interne en médecine.

"Un amour débordant". C'est d'abord au cinéma que l'on retrouvera l'ancienne miss Météo du Grand Journal. Dans le long-métrage au titre très imagé Les dents, pipi et au lit, Louise Bourgoin joue Jeanne, décoratrice d'intérieur, qui devient le nouvelle colocataire d'Antoine, dragueur invétéré et célibataire endurci. Seul hic : lui ne sait pas que la fille a priori parfaite débarque avec Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans, ses enfants. "Il est complètement désarçonné par eux et c'est amusant parce que c'est une histoire vraie, qui est arrivée au réalisateur, Emmanuel Gillibert", décrit la comédienne. "J'ai adoré jouer ça en étant mère moi-même parce que je me suis laissée aller à un amour débordant que je n'aurais pas osé jouer sans être maman", décrit-elle.

Avec Nakache et Belaïdi. L'actrice a aussi évoqué l'un de ses prochains rôles, mais cette fois pour la télévision. Elle retrouvera la chaîne cryptée de ses débuts pour la série Hippocrate, avec Géraldine Nakache et Alice Belaïdi notamment. La série est inspirée du film du même nom sorti en 2014. "Nous sommes des internes. Il y a des chefs de service, on doit faire avec le peu de moyens que nous offre l’hôpital public et avec des cas originaux. C'est la seule série française qui traite du monde hospitalier" depuis la déjantée H, souligne la comédienne. Les premiers épisodes seront diffusés en novembre sur Canal +.

