France Télévisions se sépare de Patrick Sébastien

Entre France Télévisions et Patrick Sébastien, c'est définitivement fini. Selon les informations du Parisien, le groupe audiovisuel public a fait savoir à l'animateur du Plus grand cabaret du monde qu'il ne sera pas reconduit à l'antenne à partir de septembre 2019.

L'ultimatum de Patrick Sébastien. La raison ? Une interview parue la semaine dans le magazine Télé Star dans lequel l'animateur menaçait de quitter la chaîne si celle-ci ne lui donnait pas plus d'émissions la saison prochaine. Cette année, le nombre de soirées qu'il présentait en prime time (Le plus grand cabaret du monde et Les Années bonheur) avait diminué.

Les audiences en baisse. Selon le Parisien, les audiences un peu moins confortables que dans le passé ont pu aussi convaincre la direction de mettre fin à une relation pour le moins compliquée avec l'animateur arrivé dans le groupe en 1996. Début octobre, Les Années bonheur avait réalisé une part d'audience moins importante qu'en juin et s'était fait largement distancée par Danse avec les Stars sur TF1 et un téléfilm de France 3, Crime dans le Lubéron.