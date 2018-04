Bénabar et son nouvel album : "Je suis très heureux du résultat"

INTERVIEW

Bénabar est de retour. Après quatre années où il a fait du théâtre et multiplié les concerts, le chanteur sort un nouvel album studio. Il était dans Europe matin lundi pour répondre aux questions de Patrick Cohen.

"J'ai pris du temps pour réfléchir et penser". Dans ce nouveau disque, Le début de la suite, on retrouve un Bénabar avec un album aux sonorités moins "chanson française". "C'est à la demande de mon réalisateur, Mark Daumail. (...) Lui, il m'a forcé à rentrer dans le rythme et à chanter de façon plus marquée", explique l'artiste. "Je suis heureux du résultat, ça fonctionne bien", estime-t-il.

"J'ai pris beaucoup de temps pour faire cet album", confie le chanteur au micro d'Europe 1. "J'ai pris du temps pour réfléchir et penser", souligne-t-il. Et jusqu'au dernier moment, Bénabar ajuste ses textes, réécrit ses chansons s'il le faut, "jusqu'à la dernière prise de voix en studio".

Un album intégralement réalisé à Bordeaux, où Bénabar s'était installé le temps d'écrire et d’enregistrer Le début de la suite. "Sincèrement, cela a été un bonheur à faire cet album. Grâce à la rencontre avec Mark, encore une fois, il s'est passé un truc en nous, c'était sublime", raconte le chanteur.