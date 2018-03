Après une dernière tournée, Jean-Marie Bigard annonce qu'il mettra un terme à sa carrière d'humoriste

"Il est temps que ça se termine". Jean-Marie Bigard a annoncé mercredi sur son site internet qu'il allait bientôt mettre un terme à sa carrière d'humoriste. Celui qui s'est produit au Stade de France en 2004 va débuter une tournée en septembre prochain. Le "dernier", a précisé l'humoriste de 63 ans.

Un 17e one-man show sous forme de "best of". Une information confirmée mercredi par David Hardit, son producteur, à 20Minutes : "Il a eu une longue carrière, on ne sait pas si on va arriver à tout condenser en un seul spectacle, ce sera peut-être en une ou deux parties". Son 17 ème one-man show, présenté comme un "best of", s'intitulera "Il était une fois Jean-Marie Bigard, le spectacle de ma vie". Selon franceinfo, l'humoriste proposera chaque soir aux spectateurs de voter pour leurs sketchs préférés.

Au théâtre en 2019. Il sera sur les planches en janvier 2019 au côté de Patrice Laffont dans Dernier tour de piste, une comédie de Jean Franco.