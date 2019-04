Matthieu Chedid : "Dans cette époque un peu brûlante, on a besoin de se rassembler"

INTERVIEW

Matthieu Chedid est l'une des personnalités qui soutient le réseau social Indigo, lancé mardi par son fondateur Stéphane de Freitas. Une plateforme de trocs et d'échanges de biens et services en ligne, totalement gratuite. En clair, vous proposez des services, vous cumulez des "digos" qui vous permettent ensuite de profiter des services et biens proposés par les autres utilisateurs. Chez Matthieu Belliard mardi, Matthieu Chedid revient sur cette initiative.

"On a besoin de choses fédératrices"

Un "engagement éthique et amical". C'est ainsi que l'artiste décrit son apport à la plateforme Indigo. "C'est un travail sur le long terme, cela fait sept ans que Stéphane de Freitas travaille sur cette application et qu'il m'en parle", confie-t-il. Pour l'interprète de Qui nous deux, Indigo est porteur d'un message d'espoir. "On a besoin de réponses et de choses fédératrices", souligne Matthieu Chedid. "On a besoin de se rassembler dans cette époque un peu brûlante et c'est évident que ces actes-là sont nécessaires".

>> De 17h à 20h, c’est le grand journal du soir avec Matthieu Belliard sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

Depuis le lancement, un peu plus de 22.000 personnes se sont inscrites à la Bêta, dans quatre pays.