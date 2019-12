L'étude de l'odorat des chiens pourrait améliorer l'efficacité des détecteurs d'explosifs

Les chiens ont un odorat incroyable. Ils sont capables d’identifier des personnes, de détecter de la drogue et même certaines maladies rien qu’à l’odeur des substances chimiques. Des scientifiques de l’Institut américain des standards et de la technologie ont donc eu une idée : ils ont recréé un museau de labrador en trois dimensions pour comprendre les secrets de leur truffe et pouvoir les appliquer à nos détecteurs actuels. Une avancée originale qui pourrait améliorer les détecteurs d’appareils explosifs et ainsi, notre sécurité.

L'efficacité des détecteurs d'explosifs multipliée par 18

Les scientifiques ont compris que c’est surtout la façon dont les chiens reniflent les odeurs qui fait la différence. Ils ont par exemple découvert que les labradors n’inspiraient pas les odeurs en continu. Ils le font par à-coups, avec plusieurs petites inspirations très courtes, très rapides. Le tout avec un angle bien particulier. Et quand ils ont appliqué cette technique aux détecteurs d’explosifs, leur efficacité a été multipliée par 18 ! Ils n’en revenaient pas eux-mêmes.

Jusqu’ici, on travaillait plutôt sur la qualité des capteurs. Mais on ne s’était jamais préoccupé de la façon de réceptionner l’air à analyser. Comme quoi, il est toujours bon de s’inspirer de la nature. C’est ce que l’on appelle le bio mimétisme. Cette avancée pourrait permettre à des machines d’analyser les colis suspects rien qu’à l’odeur sans les toucher. Et donner ainsi un peu de répit à ces chiens trop peu nombreux et sur-sollicités avec la multiplication des menaces terroristes.