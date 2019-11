Cette technologie permet de "gommer complètement" certains bruits en voiture

ON DÉCRYPTE

"Imaginez que l'on puisse appuyer sur un bouton" et que tous les bruits disparaissent en voiture. "C'est désormais possible" grâce à une technologie issue de celle des casques anti-bruit, mais adaptée aux voitures, affirme Anicet Mbida sur Europe 1.

Comment ça marche ? "On place un micro au niveau des roues. On enregistre donc les bruits de la chaussée à l'extérieur du véhicule et on envoie une onde sonore inverse à l'intérieur dans les hauts parleurs, ce qui va complètement gommer les bruits de pavés ou de rainurages", explique notre chroniqueur spécialisé dans les innovations.

Pour garantir la sécurité des passagers et du conducteur, cette technologie est toutefois conçue pour masquer seulement certains types de sons. Les klaxons ou sirènes sont ainsi épargnées.

L'Américain Bose à l'initiative de cette technologie

Il a néanmoins fallu plusieurs années d'expérimentation pour que cette technique soit opérationnelle. C'est le géant américain de l'électronique Bose qui s'en est emparé en inventant ce réducteur de bruit. Et ce gadget devrait arriver bientôt sur le marché. "Plusieurs constructeurs allemands souhaiteraient déjà intégrer cette technologie dans leurs voitures", indique Anicet Mbida.

Contrairement aux idées reçues, ces casques ne feraient pas obligatoirement augmenter les prix des véhicules. "Au contraire, cela pourrait même permettre de baisser les coûts de fabrication des voitures car il y aura moins besoin d'insonoriser et calfeutrer pour filtrer les bruits extérieurs", précise Anicet Mbida.