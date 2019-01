Le Bluetooth permettra bientôt de localiser ses objets au centimètre près

Retrouver tous ses objets plus facilement. C'est ce que souhaite permettre le Bluetooth Special Interest Group, organisme en charge de la certification et du développement du Bluetooth, grâce à sa prochaine version. Il sera ainsi possible de localiser les objets connectés à un centimètre près.

Un nouveau système d'analyse. Cette nouvelle mise à jour du Bluetooth, 5.1, permettra à la technologie de passer d'une précision au mètre près à une précision au centimètre près. Jusqu'à présent, pour estimer la position d'un objet, le Bluetooth se base sur la force du signal qu'il reçoit : plus il est faible, plus l'objet est loin. Une triangulation est ensuite effectuée. Avec la version 5.1, le Bluetooth analysera l’envoi ou la réception d’un signal par une rangée d’antennes. Un algorithme de calcul de phase des ondes électromagnétiques permettra alors de déduire l’angle de direction avant que le recoupement de toutes ces données donne la localisation précise de l'objet.

Localiser ses objets. Concrètement, cette évolution permettra de localiser des écouteurs, un casque sans fil, mais aussi des objets comme un porte-clé ou une paire de lunettes sur lesquels l'utilisateur aura ajouté un petit autocollant équipé du Bluetooth. Sur smartphone, une application permettra ensuite de localiser les objets. Outre le grand public, une telle fonction devrait aussi faciliter la géolocalisation à l'intérieur des bâtiments pour les entreprises.