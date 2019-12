La recharge ultra-rapide de la batterie, point fort des nouveaux smartphones

Imaginez, vous vous réveillez un matin et surprise, vous vous rendez compte que vous avez oublié de mettre votre téléphone portable à charger la veille. Pas de problème, vous le branchez, allez vous brosser les dents et prenez tranquillement le petit-déjeuner. Une demi-heure après, le téléphone sera chargé à 100%. C’est la grande tendance du moment : comme on n’arrive pas à faire des batteries qui tiennent plusieurs jours, on s’arrange pour qu'elles se chargent plus vite. D'ailleurs, les fabricants communiquent de moins en moins sur l’autonomie, mais de plus en plus sur la vitesse de charge : Flash Charge, Super Charge, Fast Charge, etc.

Une charge complète… en 13 minutes

Le dernier modèle du fabricant Oppo, l'Oppo Reno 2, propose effectivement une recharge à 100% en 30 minutes. Un autre fabricant, Vivo, a même montré un téléphone qui se charge en à peine 13 minutes. C'est le record, actuellement. Du coup, plus besoin de charger son téléphone toute la nuit, on n’aura qu’à le brancher quelques instants dans la journée pour éviter tout problème d’autonomie.

Comment se fait-il que tout s’améliore sur les téléphones, sauf l’autonomie ? C’est tout simplement parce que les progrès sur la chimie des batteries sont beaucoup plus lents qu’ailleurs. En quinze ans, on a seulement réussi à doubler leur densité. Sauf qu’entre-temps, les processeurs, les écrans, les appareils photo ont vu leur consommation multipliée par cinq ou dix. C’est pourquoi on attend des technologies de rupture. Mais comme elles tardent à sortir des labos, mieux vaut ne pas oublier de charger son téléphone le soir.