Journée mondiale sans Facebook : le réseau social est-il de moins en moins populaire ?

Lancée il y a 10 ans par des internautes, la journée mondiale sans Facebook se déroule depuis chaque 28 février. Une journée pendant laquelle nous sommes censés résister à la tentation de faire un tour sur le réseau social le plus populaire du monde (2,8 milliards d'utilisateurs) et réfléchir à notre rapport à ce genre de plateformes. En France, Facebook compte environ 38 millions de membres actifs. Pas évident de s’en passer donc, ne serait-ce qu’une journée. Enfin, cela dépend pour qui : selon une étude de Médiamétrie, Facebook reste le réseau social le plus populaire en France, loin devant Whatsapp et Instagram, mais il est marqué par une fracture générationnelle.

D'après cette étude, au-delà de 25 ans, Facebook exerce une domination sans partage sur la vie 2.0 des Français. Ce sont 60% des 25-49 ans et 38% des plus de 50 ans qui s’y connectent chaque jour. En revanche, "seulement" 40% des 15-24 ans y passent du temps. "Seulement" car, sur cette tranche d’âge, Facebook n’est plus que le quatrième réseau social le plus consulté. Les jeunes sont ainsi deux fois plus nombreux sur Snapchat, le leader incontesté (82%). Le podium est complété par Instagram (69%) et un nouveau venu : TikTok (40%).

Facebook à la peine face au phénomène TikTok

L’application de vidéos musicales, qui a pris son essor en 2019, elle est celle qui a le plus bénéficié des confinements en 2020 : son audience a été multipliée par quatre en un an. Désormais, 11 millions de Français consultent TikTok au moins une fois par mois. La différence de popularité avec Facebook réside dans le temps de consultation. Les 15-24 ans passent, en moyenne, 24 minutes par jour sur TikTok, contre 8 minutes sur Facebook (pour 2h12 sur l'ensemble des réseaux). Malgré tout, sur l'ensemble de la population, Facebook reste le réseau social le plus consulté. Les Français y passent, en moyenne, 12 minutes par jour, une de plus que sur Snapchat (sur un total de 45 minutes).

Autre signe de l'intérêt de plus en plus relatif des Français pour Facebook : son audience n'a progressé que de 3% en 2020, en France. Seul Twitter fait moins bien avec une baisse du nombre de visiteurs mensuels de 2%. Un renouvellement poussif qui se ressent sur l’âge moyen des utilisateurs : 23 ans pour TikTok, 29 pour Snapchat, 32 pour Instagram, 34 pour Twitter et… 45 pour Facebook. C'est le réseau social le plus "âgé".