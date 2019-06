VIDÉO - Donald Trump accueille à la Maison Blanche le vainqueur français des 500 miles d'Indianapolis

Le président américain Donald Trump a accueilli lundi à la Maison Blanche Simon Pagenaud, premier Français à remporter les prestigieux 500 miles d'Indianapolis depuis 1920.

"Je sais que c'est difficile de remporter les 500 miles d'Indianapolis", a-t-il lancé, depuis les jardins de la Maison Blanche, en présence du pilote et de Roger Penske, le propriétaire de son écurie. "Je ne le ferais pas (...) En fait, je le ferais peut-être pour cette coupe", a-t-il ajouté dans les rires, désignant la gigantesque coupe apportée sur les lieux pour l'occasion. Peu connu du grand public en France, Simon Pagenaud a concrétisé le rêve américain qu'il vit depuis 2006 en inscrivant fin mai son nom au palmarès des 500 miles d'Indianapolis, une des courses mythiques du sport automobile.

Congratulations to the 2019 Indianapolis 500 Winner @IMS, @SimonPagenaud and @Team_Penske! @IndyCarpic.twitter.com/uxhfbhJ2p0