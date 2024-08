US Open : Djokovic terrassé par Popyrin au troisième tour, la folie continue à New York

Au lendemain de l'élimination surprise de l'Espagnol Carlos Alcaraz, vainqueur en 2022, c'est Novak Djokovic (37 ans), légende du tennis, qui est tombé dans l'arène démesurée du court Arthur-Ashe dès le troisième tour un peu avant minuit, une rareté. Pour la première fois depuis 2017, Djokovic ne remportera pas de Majeur cette saison. "Bravo à lui, il mérite sa victoire, il a été très bon, a commenté Djokovic. Pour ma part j'ai très mal servi."

"C'est un problème"

"J'ai essayé de nombreuses choses, parfois, c'est un problème, on en perd ses bases, son rythme. Ces trois matches ici ont été un combat mental, je n'ai jamais approché mon meilleur niveau." Il n'avait plus été battu aussi tôt à New York depuis 2006 et un revers contre l'Australien Lleyton Hewitt, présent en tribunes vendredi pour soutenir son compatriote. En Grand Chelem, sa dernière défaite avant les huitièmes de finale remontait à début 2017 et un échec au deuxième tour de l'Open d'Australie contre l'Ouzbek Denis Istomin.

Depuis, Djokovic a amassé 12 titres en Majeurs pour en totaliser 24, un record détenu à égalité avec l'Australienne Margaret Court, qu'il entendait bien dépasser à New York, un mois après l'émotion de sa médaille d'or olympique à Paris. Mais le Serbe est tombé sur un excellent adversaire, l'Australien Alexei Popyrin, bien plus fort vendredi que ne le suggère son classement (28e) et lancé par son succès mi-août au Masters 1000 de Montréal (Canada).