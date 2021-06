Tour de France : "Le vainqueur ne sera certainement pas français", selon Jérome Pineau

INTERVIEW

En l'absence de Thibaut Pinot, toujours blessé, et de Romain Bardet, qui a préféré s'aligner sur le Tour d'Italie, un Français va-t-il pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire sur le Tour de France ? Invité samedi d'Europe 1, Jérôme Pineau, manager de l'équipe B&B Hôtels et ancien coureur cycliste professionnel, en doute. "Le vainqueur ne sera certainement pas français", assure-t-il.

Pour Jérôme Pineau, les choses sont claires : "On n'a pas de vainqueur français qui se dégage pour le classement général (...) à moins d'un grand David Gaudu (Groupama-FDJ)" et même "si on peut avoir de belles surprises" avec Julian Alaphilippe (Deceuninck) champion du monde en titre et 5e en 2019. Toutefois, prévient-il, il faudra bien évidemment compter sur les coureurs tricolores pour faire vibrer le public. "Ils peuvent nous faire vivre de grandes émotions en allant de l'avant, en mettant du pétillant dans ce Tour de France."

D'ailleurs, dans son équipe, le grimpeur Pierre Rolland, un des chouchous du public depuis sa victoire à l'Alpe d'Huez en 2011, "est motivé pour gagner des étapes".

Gaudu "a le talent nécessaire"

Revenant sur le cas de David Gaudu, Jérôme Pineau estime que le coureur de 24 ans a "l'avenir devant lui", et pourra un jour prétendre à la victoire sur la Grande Boucle. "Il a donné des garanties sur les dernières compétitions internationales", rappelle l'invité d'Europe 1, comme au Critérium du Dauphiné, où il a terminé 9e.

"Il a le talent nécessaire pour remporter un jour le Tour de France", insiste Jérôme Pineau, pointant toutefois "une petite lacune" chez Gaudu : le contre-la-montre. Or, le parcours de cette année en compte deux, pour un total de 58 kilomètres. Mais en l'absence des tauliers habituels comme Pinot ou Bardet, "c'est lui qui se dégage comme le coureur français le plus complet pour gagner un Tour".