Tour de France : "J'étais content d'être devant", confie Julian Alaphilippe

RÉACTION

Il nous avait déjà fait le coup du Maillot jaune qui attaque à La Planche des Blles Filles, il a cette fois été le Maillot jaune qui crée une bordure sur le route d'Albi, lundi, lors de la 10ème étape du Tour de France. Julian Alaphilippe, leader de la Grande Boucle, ne manque pas de panache. "On avait le double objectif de protéger le maillot et Elia Viviani dans le final", a expliqué le coureur de l'équipe Deceuncink-Quick Step. Si Viviani a été battu au sprint par le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma), Alaphilippe a fait mieux que "protéger" le Maillot jaune. Leader avec 23 secondes d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) à l'entame de cette 10ème étape, le n°1 mondial compte désormais 1'12" de marge sur son nouveau dauphin, qui n'est autre que le vainqueur sortant du Tour, le Gallois Geraint Thomas (Ineos).

"Je n'ai pas vraiment pensé au classement général"

"Je n'ai pas vraiment pensé au classement général, j'étais content d'être devant", a expliqué Alaphilippe. "On savait qu'il y avait des risques de bordure avec le vent de côté, et donc beaucoup de stress dans le peloton. Tout le monde sait quand il y a vent de côté, tout le monde veut être devant au même moment. Mais les routes font 3 mètres de large et 100 coureurs devant, ce n'est pas possible." Parmi les coureurs piégés, on retrouve de sérieux candidats à la victoire finale, parmi lesquels le Danois Jakob Fuglsang (Astana), l'Australien Richie Porte (Trek-Segafredo), le Colombien Rigoberto Uran (EF Education First) mais aussi Thibaut Pinot. C'est avec le leader de la Groupama-FDJ qu'Alaphilippe avait réussi à gagner 20 secondes, samedi, lors de l'arrivée à Saint-Étienne. Cette fois, il a provoqué sa perte…

"Ça ne me fait pas plaisir", a convenu Alaphillpe dans l'émission Vélo Club, sur France 2. "J'étais content qu'on grappille du temps quand on est parti ensemble samedi. Aujourd'hui, ça ne me fait pas plaisir. Je n'ai su qu'après qu'il (Thibaut Pinot) était dans le groupe derrière. Il savait qu'il y avait des risques de bordure. Personnellement, j'ai vu qu'il y avait l'équipe derrière moi, avec Viviani, les Movistar, les Ineos…" Après ce coup de bordure, assurément l'un des tournants depuis le début de ce Tour de France, Pinot, qui était 3ème du classement général ce lundi matin, n'est plus que 11ème, à 2'33" d'Alaphilippe.