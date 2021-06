Tour de France : Christian Prudhomme salue la victoire de Mark Cavendish

Et de 31 ! Le cycliste Mark Cavendish a signé sa 31e victoire d'étapes sur le Tour de France, à l'occasion de la quatrième étape de la compétition ce mardi. Après trois ans d'absence, le coureur britannique de 36 ans réalise un retour en force sur la grande boucle. "Il y a quelques jours, je lui avais envoyé un message lorsqu'il avait été sélectionné dans l'équipe et il m'avait répondu 'je n'y crois pas, cette course c'est tout pour moi, je vais tout donner'", se souvient au micro d'Europe 1 le directeur du Tour, Christian Prudhomme, qui salue la performance du Britannique.

Encore trois victoires avant le record

"C'est sa 31e victoire, quatre ou cinq ans après sa dernière victoire sur le Tour, à seulement 50 mètres d'une école où il avait déjà triomphé et où il y a des accroches à vélo qui portent son nom", a raconté le directeur de la compétition.

Le sprinteur de la formation Deceuninck-Quick Step n'est plus qu'à trois unités du record de victoires d'étapes, actuellement détenu par le célèbre cycliste belge, Eddy Merckx qui en a gagné 34. "On l'avait vu remporter après plusieurs années de disette, des étapes de courses de moindre envergure que le Tour de France. Et là, il arrive et il revient. Aidé par son équipe, aidé par Julian Alaphilippe, il gagne l'étape", salue Christian Prudhomme.

"Il pleure à chaudes larmes"

Le cycliste de 36 ans n'a pas pu retenir son émotion après cette victoire. "Il y a une émotion très forte évidemment. On l'a vu dans ses larmes, il pleure à chaudes larmes. C'est vrai que le Tour de France démarre avec des journées difficiles, parfois pour des raisons diverses, mais marquantes", a ajouté le directeur du Tour. Mercredi, à l'occasion de la cinquième étape, les coureurs seront confrontés à leur premier contre-la-montre entre Changé et Laval, en Mayenne. Contre-la-montre très attendu, car Julian Alaphlippe devrait tenter de récupérer le maillot jaune, sur les épaules de Mathieu van der Poel depuis deux jours.